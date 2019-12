Officiellt: Kif Örebro skriver kontrakt med löfte: "En av de mest lovande talangerna i fotbolls-Sverige"

Kif Örebro meddelade under torsdagen att föreningen belönar 15-åriga talangen Emilia Pelgander med ett A-lagskontrakt över ett år. Pelgander är fostrad i Adolfsbergs IK, men kom under 2019 till spel i både Kif Örebros F19-lag, precis som med moderklubben i division 3. Nu blir det möjligen mer speltid med Kif Örebros A-lag 2020.

– Emilia Pelgander är i sin årskull en av de mest lovande talangerna i fotbolls-Sverige. Hon har under året visat sina kvaliteter både i Adolfsbergs IK och med vårt talanglag F19, men framförallt under träningarna visat att hon redan har vad som krävs för att ta klivet in i vår A-lagsmiljö. Det känns riktigt spännande att få fortsätta utveckla Emilia i Kif Örebro. Nu ska vi se till att ge henne rätt förutsättningar och matchmiljö för att stimulera ytterligare utveckling, säger tränaren Stefan Ärnsved i en kommentar på föreningens hemsida.

Pelgander säger så här om det nya kontraktet:

– Det känns riktigt bra, eftersom jag tränat med A-laget under sommaren och hösten. Dessutom har jag haft kontakt med klubben hela tiden, så det här känns helt rätt. Nu ser jag mycket fram emot 2020, säger hon och fortsätter:

– Jag valde att ansluta till Kif Örebro eftersom jag har trivts bra med både spelare och ledare. Klubben har en bra miljö där jag känner att jag kan fortsätta utvecklas. Det ska bli kul och träffa de andra spelarna. Jag tror det kommer bli ett bra år för oss 2020, så nu ser jag fram emot att köra igång – det ska bli mycket lärorikt och kul!

Kif Örebro hamnade förra säsongen på åttondeplats i damallsvenskan.