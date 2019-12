Agenten: "Ronaldo kan avsluta karriären i Juventus"

Cristiano Ronaldo, 34, har avtal med Juventus fram till sommaren 2022. Möjligen blir Turin-klubben stjärnans sista i karriären.

– Han trivs i Juventus och det är en bra tränare där. Han kan avsluta sin karriär i Juventus. Han har ett kontrakt, säger agenten Jorge Mendes till italienska Sky.

Ronaldo är i år noterad för elva mål och två assist på 19 matcher i alla turneringar. Under onsdagskvällen ställs Juventus mot Sampdoria på bortaplan i Serie A, en match som börjar klockan 18.55 och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.