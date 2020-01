Officiellt: Helsingborg bryter kontraktet med talang: ”HIF kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta"

Helsingborgs IF bryter kontraktet med Mattias Almeida. Klubben meddelar att 20-åringen, som kommit upp genom klubbens ungdomsverksamhet, lämnar HIF med ett år kvar på kontraktet.

– Jag önskar alla inom föreningen och alla supportrar mycket glädje och framgång på Olympia. Jag har spenderat mer eller mindre hela mitt liv i HIF och det jag gått igenom i klubben kommer jag aldrig att glömma. HIF kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta, säger Almeida till klubbens hemsida.

Almeida debuterade i HIF under 2018 och gjorde ett mål på 14 matcher i superettan, när HIF vann serien och tog sig tillbaka till allsvenskan. Under 2019 blev det bara ett framträdanden i HIF i svenska cupen, samtidigt som han gjort fem matcher för IFK Värnamo i division 1 under en låneperiod på våren.