Uppgifter: Solskjærs norska värvningsförsök misslyckat - har fått nobben

Manchester United gjorde i veckan klart med en ny storvärvning – portugisiske mittfältaren Bruno Fernandes från Sporting. Affären uppges ha landat på 80 miljoner euro, drygt 848 miljoner kronor och därmed är det både klubbens och Premier Leagues största övergång i ett januari-transferfönster någonsin.

Men samtidigt rapporteras United också vara ute efter en anfallare. Detta med anledning av att anfallsstjärnan Marcus Rashford är skadad och förväntas bli borta en tid framöver. United har bland annat kopplats ihop med Edinson Cavani och Carlos Tevez och så sent som tidigare under onsdagen med Alexander Isaks anfallskonkurrent i Real Sociedad Willian José, men ännu är ingen anfallsförstärkning presenterad.

Nu uppger engelska tidningen The Telegraph att United-tränaren Ole Gunnar Solskjær har försökt att värva sin landsman – norske anfallaren Joshua King, 28, från Bournemouth, men misslyckats med det. Solskjær hade under en tid King i Uniteds akademi och uppges ha velat ha in anfallaren som ersättare till Rashford under engelsmannens skadefrånvaro, men enligt tidningens uppgifter ska Bournemouth ha varit tydligt med att klubben inte vill släppa anfallaren. Bournemouth slåss, till skillnad från United, just nu för nytt kontrakt i Premier League och är på 18:e-plats i ligan.

King lämnade under 2008 norska klubben Vålerenga för spel i Manchester Uniteds akademi, där Solskjær under en period var tränare. Därefter tillhörde han United, med olika utlåningar, fram till 2013, då han lämnade den engelska storklubben permanent för flytt till Blackburn Rovers. I Rovers blev det två säsonger och sedan en övergång, sommaren 2015, till Bournemouth, där han spelat sedan dess.

King är den här säsongen noterad för tre mål och två assist på 17 matcher i alla turneringar. Totalt har han gjort 45 mål och 13 assist på 151 matcher i Premier League, samt sex mål och tio assist på 88 matcher i Championship. På meritlistan finns även bland annat 17 mål på 46 A-landskamper för det norska landslaget.