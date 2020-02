Rodgers och Pochettino uppges vara alternativ att ta över efter Guardiola

Manchester City fick under fredagen beskedet att klubben kommer att stängas ute från spel i Champions League under de två kommande säsongerna efter att klubben brutit mot Uefas Financial Fair Play-regler. Enligt The Telegraph kommer klubbens tränare Pep Guardiola att utvärdera situationen närmre när det blir tydligare vad straffet blir (City kommer överklaga domen till idrottens skiljedomstol, Cas), men tidningen spekulerar i att nyheten kan få spanjoren att överväga sin framtid samtidigt som Juventus kan lockas av tanken att knyta till sig tränaren.

Skulle tränaren lämna, eller få sparken, har The Telegraph pekat ut två alternativ som kan ta över. Den ena är Mauricio Pochettino och den andre är Brendan Rodgers. Pochettino har inte haft något jobb sedan han fick sparken av Tottenham i höstas, en klubb han tidigare lett till flera topplaceringar i Premier League och en Champions League-final så sent som förra året.

Rodgers har den här säsongen lett Leicester till en tredjeplats i nuläget i ligan, men nordirländaren har kontrakt fram till 2025 med klubben. Rodgers kom till Leicester efter en framgångsrik sejour i Celtic och har dessförinnan varit tränare i bland annat Liverpool.

Guardiola har i nuläget kontrakt fram till 2021 med Manchester City.