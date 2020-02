Chelsea uppges göra oväntat värvningsförsök - vill ha PSG-anfallare

Chelsea rapporterades i januari vara på jakt efter en ny anfallare och kopplades bland annat ihop med Paris Saint-Germains uruguayanske forward Edinson Cavani, som tränaren Frank Lampard även pratade gott om under en presskonferens. Men i slutändan fick än dock Lampard vara nöjd med nuvarande anfallsstall för den resterande delen av den här säsongen.

Nu kommer engelska tidningen The Sun med nya uppgifter om Chelseas fortsatta försök att få in en anfallare i sommar. Enligt tidningen ska Londonklubben vilja få in Mauro Icardi, som inför den här säsongen blev utlånad från Inter till PSG.

PSG har dock en köpoption på, enligt italienska Sky, 65 miljoner euro, drygt 701 miljoner kronor på anfallaren, vilket kan försvåra en affär för Chelseas del.

Icardi är den här säsongen noterad för 19 mål och fyra assist på 29 matcher.