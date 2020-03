Uppgifter: Efter rapporterna om Grealish - United på jakt efter ny mittfältare

Manchester United har under senaste tiden rapporterats vara intresserat av att värva Aston Villa-mittfältaren Jack Grealish, 24, Men under måndagen rapporterade engelska tidningen The Guardian att mittfältaren nu utreds av brittisk polis efter att ha krockat med parkerade bilar.

“Vi kallades till Waterside, Dickens Heath, precis före 10 efter att ha fått uppgifter om att en Range Rover hade kraschat in i två parkerade bilar på gatan. Föraren lämnade sina uppgifter tillsammans med en civilperson och lämnade sedan platsen till fots. Han kommer att få tala med polis. De parkerade bilarna fick mindre skador”, skrev polisen i ett uttalande enligt den engelska tidningen.

Nu uppger därmed den engelska tidningen Daily Star att United i stället riktar fokus mot en värvning av Leicesters mittfältare James Maddison, 23, som även tidigare har rapporterats vara ett namn som United har ögonen på.

Maddison kom till Leicester sommaren 2018 från Norwich och har den här säsongen imponerat med nio mål och tre assist på 35 matcher. Han har avtal till sommaren 2023.