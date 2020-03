Juventus uppges inte längre ha råd med Ronaldo - tvingas överväga tre alternativ

Juventus påverkas, precis som många andra klubbar runt omkring i världen, av coronaviruset. Just nu spelas knappt några matcher och därmed har intäkterna minskat för många klubbar senaste tiden. Barcelona är en storklubb som har tvingats be sina stjärnspelare om att sänka lönen, samtidigt som Juventus i förra veckan gick ut med att samtliga spelare sänker sina löner kommande fyra månader, vilket innebär att klubben sparar in omkring en miljard kronor.

Enligt italienska tidningen Il Messaggero löser det dock inte en nyligen uppkommen problematik gällande lagets store stjärna Cristiano Ronaldo, 35. Ronaldo har just nu en årslön på runt 330 miljoner kronor, vilket, enligt tidningen, ställer till det för den italienska storklubben under den rådande coronakrisen, då Juventus inte längre uppges ha råd att ha Ronaldo kvar i klubben och samtidigt erbjuda en förlängning.

Juventus har därmed, enligt uppgifterna, satt upp tre scenarion för 35-åringen. Ett alternativ är att stjärnan säljs i sommar till en klubb utanför Italien för över 700 miljoner kronor, ett annat alternativ är att portugisen stannar kontraktstiden ut till sommaren 2022 utan förlängning, medan det sista alternativet är att Ronaldo skriver på ett nytt längre avtal, men med en rejäl lönesänkning.

Ronaldo lämnade sommaren 2018 Real Madrid för spel i Juventus. Portugisen är den här säsongen noterad för 25 mål och fyra assist på 32 matcher.