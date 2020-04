Barcelona-mittfältare tonar ner flyttrykten: "Trivs väldigt bra"

Barcelonas brasilianske mittfältare Arthur, som anslöt sommaren 2018 från Gremio, har under sina två säsonger i den spanska storklubben fått gott om speltid och har dessutom avtal till sommaren 2024. Däremot har han, trots det, under senaste tiden spekulerats vara på väg bort för en flytt till bland annat Inter, som en del i en bytesaffär för att Barcelona ska få in argentinske anfallaren Lautaro Martinez.

Nu uttalar sig den 23-årige brassen om ryktena kring en övergång till Inter.

– Jag är stolt över att mitt namn kopplas ihop med en så världskänd klubb som Inter, men för stunden är mitt fokus på Barcelona, säger han till italienska tidningen La Gazzetta dello Sport och fortsätter:

– Jag trivs väldigt bra i klubben och i staden. Jag kan se mig själv bära Barcelonas färger i många år.

Arthur är den här säsongen noterad för fyra mål och fyra assist på 23 matcher.