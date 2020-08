Uppgifter: Sancho överens med United - får rejält lönelyft

Borussia Dortmunds guldklimp Jadon Sancho, 20, verkar, av senaste tidens rapporter i internationell media att döma, komma allt närmare en flytt till Manchester United.

Enligt trovärdiga engelska tidningen The Guardian har nu även United och Sancho kommit överens om de personliga villkoren för ett femårskontrakt, samtidigt som United och Dortmund rapporteras vara nära att komma överens om en övergångssumma, som tros vara på runt 90 miljoner pund, lite mer än en miljard kronor över tre årliga avbetalningar. Dessutom kan United, enligt uppgifterna, även behöva betala ytterligare 20 miljoner euro, drygt 205 miljoner kronor, till Dortmund, om olika prestationsbaserade bonusar uppfylls under Sanchos tid i klubben.

Enligt The Guardian kommer även Sancho att tjäna 250 000 pund i veckan, drygt 2,8 miljoner kronor. Tyska tidningen Bild har också uppgifter om Sanchos lön i United och rapporterar att den kommer att landa på 17,6 miljoner euro per år, det vill säga drygt 181 miljoner kronor per år. Enligt Bild tjänar Sancho nu sex miljoner euro, drygt 62 miljoner kronor om året i Dortmund.

The Guardian skriver vidare att Dortmund hoppas på att få klart affären i nästa vecka för att ha tid på sig att få in en ersättare till engelsmannen.

Sancho lämnade sommaren 2017 Manchester Citys U18-lag för spel i Dortmund och blev förra säsongen noterad för 20 mål och 20 assist på 44 framträdanden.