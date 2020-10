Officiellt: Roma lånar in från Real Madrid

Borja Mayoral har haft svårt att ta en plats i Real Madrid de senaste åren, och har istället varit utlånad till såväl Wolfsburg som Levante.

Nu väntar en lånesejour i Serie A och Roma.

Den italienska klubben meddelar nämligen på fredagen att 23-åringen har tagits in på ett lån som sträcker sig till 2022. Om man skulle vilja göra övergången permanent under det första året är prislappen på förhand satt på 150 miljoner kronor. Den väntas stiga till 200 miljoner om man väljer att utnyttja optionen under år två.