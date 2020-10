Uppgifter: Arsenals storvärvning snart i hamn - Atlético-stjärna läkarundersöks

Arsenal har under en längre tid rapporterats vara intresserat av att plocka in Atlético Madrids ghananske mittfältare Thomas Partey, 27, och uppgavs även tidigare under måndagen vara berett att betala spelarens utköpsklausul på runt 520 miljoner kronor.

Nu rapporterar The Guardian-journalisten Fabrizio Romano att Partey är på plats i London för att genomföra den obligatoriska läkarundersökningen och sedan skriva på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2025. Journalisten skriver även att övergångssumman landar på 50 miljoner euro, drygt 520 miljoner kronor. Övergången uppges därmed vara nära att bli klar. Samtidigt uppger även Romano att Atlético kommer att låna innermittfältaren Lucas Torreira från Arsenal.

Partey är fostrad i Atlético och är den här säsongen noterad för tre matcher i La Liga.