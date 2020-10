Uppgifter: Utländsk klubb intresserad - Christiansen kan säljas för 30 miljoner kronor

Malmö FF:s danske landslagsmittfältare och lagkapten Anders Christiansen, 30, har i flera år varit en tongivande spelare i Skånelaget, men kan nu vara på väg bort från klubben.

Enligt Expressen vill saudiska laget Al Nassr FC köpa loss spelaren för runt 30 miljoner kronor. Tidningen skriver även att MFF-sportchefen Daniel Andersson känner till intresset, men egentligen inte vill sälja spelaren. Transferfönstret i Saudiarabien stänger den 25 oktober.

Christiansen är i år noterad för åtta mål och tre assist på 18 matcher i allsvenskan. 30-åringen återvände under sommaren 2018 till MFF från Gent. Christiansen kom dock första gången till MFF under vintern 2016 för Chievo, men lämnade sedan vintern 2018 för spel i Gent. Just nu har han kontrakt med Skånelaget över 2024.