Öster förlänger med mittfältare: "Väldigt glad och stolt"

Östers IF meddelade under fredagen att föreningen kommit överens med mittfältaren Mattias Pavic, 27, om ett nytt kontrakt över två år. Pavic anslöt under 2016 till Öster från Oskarshamn och är i år noterad för två mål på 21 matcher i superettan.

Pavic berättar nu att han är glad över det nya kontraktet med Smålandslaget.

– Jag är väldigt glad och stolt över att få representera denna föreningen i två år till. Jag känner att detta är mitt hem och jag skulle väldigt gärna vilja få chansen att spela upp föreningen i allsvenskan. Jag trivs oerhört bra i gruppen och det känns som att vi tillsammans har något bra på gång, säger han i en kommentar på föreningens hemsida.

Tränaren Denis Velic om förlängningen:

– Det känns oerhört bra att vi har kommit överens med Mattias om ett nytt kontrakt. Mattias är en mångsidig fotbollsspelare som är trygg med bollen, spelskicklig och hårt arbetande både i det offensiva och defensiva spelet. Mattias blir en viktig pusselbit i det fortsatta lagbygget inför 2021, både på plan som i gruppen i sidan om.

Östers IF är just nu med i toppen av superettan och slåss därmed om uppflyttning till allsvenskan. Öster är på fjärdeplats med lika många poäng som trean Jönköpings Södra och med fem poäng upp till tvåan Halmstads BK. Upp till serieledaren Degerfors är det åtta poäng. På lördag ställs Öster mot Örgryte på bortaplan i seriespelet.