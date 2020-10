Uppgifter: Sheffield United vill låna United-back i januari

Manchester Uniteds argentinske back Marcos Rojo, 30, blev under vårsäsongen i år utlånad till argentinska laget Estudiantes, men är nu tillbaka i United igen med ett avtal till sommaren 2021. Rojo har ännu inte kommit till spel i någon match i år och kan möjligen gå på lån i januari.

Engelska tidningen The Sun rapporterar nu att Sheffield United vill låna Rojo i januari, då tränaren Chris Wilder är ute efter att få in en ny back. Sheffield United har även gått tungt i höst och är just nu placerat på 19:e-plats i den engelska högstaligan.

Rojo har totalt gjort ett mål och en assist på 76 framträdanden i Premier League. 30-åringen anslöt sommaren 2014 till United från Sporting.