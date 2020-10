Uppgifter: Solskjær ger inte upp Haaland - finns överst på önskelistan

Ole Gunnar Solskjær har inte gett upp hoppet om att kunna locka till sig landsmannen Erling Braut Haaland. Enligt The Athletic vill norrmannen få in ytterligare ett långsiktigt namn på forwardsidan och överst på önskelistan finns just Haaland, enligt sajten.

The Athletic skriver att även om förhandlingarna senast inte slutade i någon affär så ska den fina relationen mellan Solskjær och Haaland fortsatt vara intakt.

Enligt The Athletic så föll affären senast på att United inte ville ha med någon utköpsklausul i affären, vilket agent Mino Raiola ska ha krävt. I stället gick Haaland till Dortmund och just klausulen i fråga, som uppges göra det möjligt för succéspelaren att lämna, är enligt The Athletic på 75 miljoner euro, runt 750 miljoner kronor.

Dock har tidigare har kommit rapporter från Spanien gällande att Halland i framtiden ska föredra en flytt till Real Madrid.

Manchester United förstärkte truppen med uruguayanen Edinson Cavani under fönstrets sista dag. Det kontraktet skrevs på ett år.