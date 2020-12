Uppgifter: Bayern vill dubbelvärva från konkurrent

Bayern München uppges både vilja förstärka sin trupp, men även försvaga en konkurrent rejält. Tyska tidningen SportBild rapporterar att Bayern är ute efter att värva Borussia Mönchengladbachs två stjärnspelare, Denis Zakaria och Florian Neuhaus, till nästa säsong. Mönchengladbach förväntas dock vilja ha runt 40 miljoner euro, drygt 410 miljoner kronor för Zakaria, medan Bayern möjligen kan få Neuhaus lite billigare, enligt tidningen.

Zakaria, 24, är en central mittfältare som anslöt till “Fölen” under sommaren 2017 från Young Boys. Han har just nu avtal med Gladbach till sommaren 2022. Neuhaus, 23, är i sin tur också en central mittfältare, som anslöt under sommaren 2017 från 1860 München och har avtal till sommaren 2024.

Enligt engelska tidningen Daily Star följer även Manchester United, Manchester City och Chelsea 24-årige Zakaria. De kan också ge sig in i kampen om att värva spelaren.