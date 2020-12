Uppgifter: Nytt namn i Barças backjakt

Det är inte en hemlighet att Barcelona är ute efter en ny mittback. Den spanska storklubben har under en längre tid rapporterats vilja förstärka mittbacksstallet och bland annat har klubben kopplats ihop med Chelseas Antonio Rüdiger och Arsenals Shkodran Mustafi, även om Manchester Citys Eric Garcia uppges vara huvudmålet.

Nu uppger spanska tidningen As att Barcelona även kan tänka sig att plocka in Atlético Madrids mittback Felipe, 31, som under senaste tiden fått ont om speltid i rivalen. Brassen anslöt under sommaren 2019 till Atlético från Porto och är den här säsongen noterad för tio framträdanden i alla turneringar. Samtidigt har han just nu avtal med klubben till sommaren 2022.

Barcelona har sedan tidigare viktige mittbacken Gerard Piqué på skadelistan och därmed kan klubben behöva värva en ny mittback i januari. I helgen vann Barcelona med hela 4-0 mot Osasuna på hemmaplan och under onsdagskvällen väntar spel mot Ferencvaros i Champions League.