Uppgifter: Chelsea öppet för att sälja två mittbackar i januari

Chelsea har ångat på under årets Premier League-säsong och ligger för närvarande på tredjeplats. Man har gjort flest mål tillsammans med tvåan Liverpool, men har hållit bättre tätt bakåt än den regerande mästaren. På tio matcher har Chelsea bara släppt in tio mål, vilket är näst bäst i ligan efter Tottenham som släppt in nio.

Men trots försvarets framgång uppges Chelsea nu vara öppet för att sälja Antonio Rüdiger och Fikayo Tomori i januari, uppger ESPN.

27-årige Rüdiger har bara fått göra ett framträdande i Premier League och tre i Champions League, medan för Tomoris del har det blivit ett framträdande i Premier League och två i Carabao Cup.