BBC: Ødegaard nobbar Arsenal - vill till spansk klubb

Real Madrids norske mittfältare Martin Ødegaard, 22, har under den här säsongen fått ont om speltid och rapporteras därmed vilja lämna den spanska storklubben i januari för att få mer speltid under en utlåning. Sky Sports uppgav under torsdagen att Arsenal har lagt fram ett anbud till Ødegaard och Real Madrid, men nu kommer nya rapporter om Ødegaard i England.

BBC rapporterar att Ødegaard föredrar en utlåning till Real Sociedad framför en utlåning till Arsenal. Ødegaard och “La Real” uppges därmed nu vänta på ett beslut från Real Madrid.

Ødegaard var under förra säsongen utlånad till Real Sociedad och imponerade då stort i La Liga. Tanken var egentligen att han skulle vara utlånad till klubben även över den här säsongen, men i stället kallade Real Madrid tillbaka spelaren i förtid.

Ødegaard har kontrakt med Real Madrid till sommaren 2023 och är den här säsongen noterad för nio framträdanden i alla turneringar.