Uppgifter: Liverpool intresserat av amerikansk landslagsman

Liverpool har under den här säsongen haft stora skadeproblem i backlinjen. Ordinarie mittbackarna Virgil van Dijk och Joe Gomez är långtidsskadade, samtidigt som även Joel Matip och Fabinho också har haft skadeproblem. Liverpools chefstränare Jürgen Klopp uttalade sig så sent som under fredagen om att klubben jobbar på en lösning, även om han i vanliga fall vill vara långsiktig.

Nu uppger ESPN att Liverpool är intresserat av att låna MLS-laget New York Red Bulls amerikanske landslagsback Aaron Long, 28. Tidigare har det även rapporterats om intresse för backen från andra klubbar i England och i Frankrike. New York Red Bulls uppges inte ha fått ett formellt erbjudande om Long, men transferfönstret slår först igen den 1 februari.

Long har just nu kontrakt med New York Red Bulls över 2021 och har gjort över 100 matcher i MLS i karriären. Han har även gjort tre mål på 18 A-landskamper med USA:s landslag.

Liverpool är just nu placerat på fjärde plats i Premier League med fyra poäng upp till serieledaren Manchester City, som dessutom har en match färre spelad. Liverpool vann senast med 3-1 mot Tottenham och ställs under söndagen mot West Ham på bortaplan i ligaspelet.