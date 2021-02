Uppgifter: City har siktet inställt på Lukaku och Ings

Sergio Agüero har haft en skadefylld säsong och totalt har den argentinske anfallsstjärnan bara noterats för fem matcher i Premier League för sitt Manchester City. På dessa har han inte gjort ett enda mål.

Hans avtal går ut till sommaren och nu har City, enligt The Athletic, siktet inställt på två anfallare som kan ersätta Agüero. Det rör sig om Romelu Lukaku, just nu i Inter, och Danny Ings, just nu i Southampton.

Lukaku har tidigare spelat i Citys rival Manchester United.