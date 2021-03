Huggsexa om svensk 16-åring - allt från United till allsvenska storklubbar visar intresse

Karlslunds IF FK:s talangfulle mittback Edvin Tellgren, 16, gjorde i fjol ett mål på 14 framträdanden i ettan norra och rapporteras nu locka till sig intresse från flera svenska och utländska klubbar. För ett par dagar sedan meddelade Karlslunds IF FK att 16-åringen var på besök hos italienska Serie A-laget Parma för ett studiebesök och fystester, samtidigt som han tidigare även bjudits in av klubbar som IFK Göteborg och FC Köpenhamn.

Nu berättar Tellgren själv att han har intresse från flera klubbar i Sverige och utomlands. Han menar att det först och främst är intresse, men att han även har fått kontraktserbjudanden.

ANNONS

– Jag har hört från Manchester United och Brighton i England. I Italien är det Parma, Inter och Bologna. ÖSK, Norrköping, Malmö, IFK Göteborg, Häcken och Sirius i Sverige och så Köpenhamn och Bröndby i Danmark, säger 16-åringen till NA.

Tellgren berättar även vidare att han inte provtränade under besöket hos Parma, men att han har blivit erbjuden ett kontrakt över tre år med den italienska klubben. Han har dock inte bestämt sig för om han vill till klubben, då han kan tänka sig att skriva på för någon annan klubb, som är intresserad.

– Att flytta inrikes eller utrikes skulle inte spela någon roll. Den klubben som erbjuder bäst förutsättningar för att kunna utvecklas kommer vi att välja. Sen handlar det även om skola och utbildning, så jag måste ha en plan B, säger talangen till lokaltidningen.

Tellegren har IFK Kumla som moderklubb, men har under senaste åtta åren representerat Karlslunds IF FK. Fjolårets säsong var hans första på seniornivå i Sverige och redan som 15-åring skrev han på ett professionellt kontrakt med Karlslund.