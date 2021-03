Uppgifter: Jättetalang nobbar storklubbar - vill till Real Madrid

Rennes franske jättetalang Eduardo Camavinga, 18, har under den här säsongen imponerat stort i Frankrike och spekuleras vara aktuell för en flytt till en större klubb. Camavinga är den här säsongen noterad för ett mål och två assist på 30 matcher med Rennes och har avtal till sommaren 2022.

Real Madrid har under en längre tid rapporterats vilja värva Camavinga, och nu rapporterar spanska tidningen As att Camavinga även följs av Chelsea och Manchester United. Enligt As har Chelsea och United kommit med anbud till Rennes, men 18-åringen vill dock helst till Real Madrid. Han uppges därmed vara redo att nobba en flytt till England för att få chansen att spela i “Marängerna”.

Camavinga gjorde i fjol debut i Frankrikes A-landslag och har gjort ett mål på tre A-landskamper.