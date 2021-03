Uppgifter: Så mycket betalar Blåvitt till Berg

Under måndagen blev det officiellt: Marcus Berg återvänder till IFK Göteborg i sommar. Forwarden blir spelklar för Blåvitt den 15 juli, när transferfönstret öppnat och hans kontakt med ryska Krasnodar löpt ut.

34-åringen har skrivit på ett kontrakt som löper över 2023 med IFK.

Hur mycket han kostar för Blåvitt? Enligt Aftonbladet kommer Berg få två miljoner kronor i sign on och tidningen uppger även att forwarden kommer tjäna 1,5 miljon kronor om året brutto (125 000 kronor i månaden) före eventuella bonusar.

Sportchefen Pontus Farnerud vill inte kommentera Berg-affären specifikt men säger följande till Aftonbladet:

– Kostnaden för vår trupp med spelare och ledare just nu är inte högre än för 2020. Förändringarna som vi har gjort, spelare in och ut, gör att vi ligger plus.

På frågan om IFK hanterar Berg-värvningen med sin egen ekonomi eller kommer behöva ta hjälp av externa finansiärer svarar Farnerud:

– Som det ser ut kommer vi ta den kostnaden själva.

Enligt Aftonbladet har Berg en årslön på runt 20 miljoner kronor netto i Ryssland.