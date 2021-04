Uppgifter: Chelsea kan göra sig av med mittback

Chelsea åkte på en storförlust mot bottenlaget West Bromwich under lördagen. Resultat skrevs till 2-5 (!). Nu skriver Express att Thomas Tuchel kan göra sig av med en av mittbackarna i sommar. Vem? Jo, Kurt Zouma.

26-åringen var ordinarie under Frank Lampards ledning, men under Thomas Tuchel har han haft det svårt att få regelbunden speltid. Och nu när han väl fick chansen från start (mot WBA) släppte de in fem mål.

Zouma uppges värderas till lite drygt 300 miljoner kronor. Klubbar som Everton och Leicester har tidigare visat intresse för fransmannen, som under de senaste VM-kvalet startade en av tre matcher för det franska landslaget.