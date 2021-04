Officiellt: Di Natale tar över italiensk klubb

Tidigare italienske landslagsanfallaren Antonio Di Natale, 43, var under många år en fruktad målskytt i Udinese, men lade under 2016 skorna på hyllan. Under senaste åren har han arbetat som tränare i Spezias U17-lag, men nu står det klart att han tar över sitt första seniorlag.

Den italienska Serie C-klubben Carrarese meddelar att Di Natale tar över som chefstränare i klubbens A-lag. Carrarese är placerat på 15:e-plats i grupp A i den italienska tredjedivisionen.

