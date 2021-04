Uppgifter: Barcelonas nya plan - vill värva från RB Leipzig

Barcelona rapporteras ha ställt in siktet på att värva från RB Leipzig i sommar. Enligt spanska tidningen Sport är Barcelona intresserat av att köpa loss den spanske mittfältaren Dani Olmo, 22, från den tyska klubben. Olmo kom så sent som under vintern 2020 till Leipzig från Dinamo Zagreb och är under den här säsongen noterad för fem mål och elva assist på 40 framträdanden.

Olmo har samtidigt en bakgrund i Barcelonas akademi och kan därmed möjligen tänka sig att återvända till den spanska storklubben. Barcelona lär dock få betala rejält, då Olmo uppges kosta runt 80 miljoner euro, drygt 811 miljoner kronor. Barcelona rapporteras även redan ha tagit kontakt med Olmos representanter i hopp om att kunna värva spelaren i sommar.

Olmo har i dagsläget kontrakt med RB Leipzig till sommaren 2024. Olmo har samtidigt tagit en plats i Spaniens A-landslag senaste tiden och är noterad för tre mål på elva A-landskamper.