City vill värva en anfallare - uppges välja mellan fyra alternativ

Manchester City kommer tappa klubbens skyttekung i sommar. Sergio Agüero har under många år öst in mål för klubben, även om det senaste året har kantats av många skador.

City väntas plocka in en ersättare till honom i sommar, och enligt The Times finns det fyra alternativ att plocka in som ersättare: Erling Haaland, Harry Kane, Lautaro Martínez eller André Silva.

Enligt The Times kommer Manchester City backa Pep Guardiola i sommarens transferfönster, och en anfallare står alltså högst på listan.