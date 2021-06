Uppgifter: Arsenal leder jakt på Sterling

För ett par dagar sedan kom uppgifter om att Arsenal var intresserat av Manchester City-duon Raheem Sterling och Riyad Mahrez. ”Gunners” hade en tung fjolårssäsong och siktar därför på att stärka truppen i sommar, där både Mahrez och Sterling ses som potentiella nyförvärv.

Enligt tabloiden The Sun ska också Arsenal leda jakten på Sterling. Engelsmannen hade en något tyngre säsong och under våren var han inte lika given i Citys elva som han varit föregående säsonger under manager Pep Guardiolas ledning.

Men det finns ett problem för Arsenal i jakten på Sterling. Harry Kane, Tottenhams stjärnforward, uppges på väg bort från klubben där City sägs vara en klubb som vill värva Kane. Men i och med Kanes status i Tottenham lär City få betala en del pengar om man vill köpa loss engelsmannen – och där har klubben, enligt The Sun, planer på att inkludera Sterling och City-forwarden Gabriel Jesus i affären för att få till ett billigare pris.