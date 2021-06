Tevez bekräftar - lämnar Boca Juniors

Tidigare Manchester United-, Manchester City- och Juventus-anfallaren Carlos Tevez, 37, återvände under vintern 2018 till Boca Juniors, men meddelade under fredagskvällen att han lämnar klubben. Anledningen är att han just nu inte känner sig mentalt redo för att fortsätta spela.

37-åringen utesluter dock inte att han kommer att spela fotboll igen.

– I dag kan jag säga ja, jag slutar, men om tre månader vaknar jag kanske upp och vill spela igen, men inte i Boca Juniors. Jag vill tacka ledningen, mina kollegor och ledarstaben, säger han enligt Goal.com och fortsätter:

– Det här är inte ett farväl, vi kommer ses snart. Jag har inget mer att ge Boca. Jag är inte redo mentalt. Jag har inte ens haft tid att sörja min pappa. Jag måste vara med min familj nu och vara där för dem.

Tevez adoptivfar dog tidigare i år till följd av covid-19. Anfallaren blev i år noterad för fyra mål och tre assist på 17 matcher med den argentinska storklubben.