Uppgifter: Liverpool redo att sälja offensiv duo

Divock Origi har bland annat stått för fina insatser i Champions League för Liverpool. Den offensive kollegan, Xherdan Shaqiri, har också gjort betydande insatser när laget spelat ute i Europa, även om han kanske inte varit fullt lika viktig i enskilda matcher som Origi.

Nu är Liverpool redo att sälja duon, uppger podcasten Here We Go.

Till saken hör att både Origi och Shaqiri inte fått överdrivet med speltid av Liverpools huvudtränare Jürgen Klopp. Den senare har dessutom fått utstå kritik från den tidigare schweiziske landslagsspelaren Arno Rossini, som har menat att Shaqiri “inte är en mästare”.

Divock Origis kontrakt med klubben sträcker sig till den sista juni 2022. Xherdan Shaqiris avtal är ett år längre, det går ut sista juni 2023.