Uppgifter: Mbappés beslut - vill lämna PSG

Tidigare har PSG-presidenten Nasser Al-Khelaifi varit ute och slagit fast att klubben inte kommer släppa Kylian Mbappé. Blir det så? Oklart. Nu rapporterar den franske RMC Sport-journalisten Daniel Riolo att anfallsstjärnan inte längre tror på projektet – och vill lämna.



– Om han inte lämnar denna sommaren kommer det bli gratis nästa sommar (då kontraktet löper ut). Om Mbappé uttrycker den här viljan att lämna betyder det att han behöver hitta en klubb och att PSG måste leta efter en ersättare, säger Riolo i en intervju med Marca.

22-åringen har framförallt kopplats ihop med en flytt till Real Madrid. Spanska AS har tidigare rapporterat om Madrid-klubbens plan, där de vill ta in Mbappé i sommar – för att sedan gå efter Erling Haaland nästa sommar. Anledningen? Då sägs hans utköpsklausul på 75 miljoner euro kicka in.