Uppgifter: Tottenham visar intresse för mittbackar

Sevillas mittback Jules Koundé, 22, har under senaste tiden kopplats ihop med en flytt till flera olika storklubbar, däribland Real Madrid. Nu uppger den engelska tidningen The Guardian att Tottenham ger sig in i jakten på den franske spelaren.

Enligt tidningen vill Tottenham värva minst en mittback i sommar och kan möjligen gå för en värvning av Koundé. I sådana fall uppges Tottenham få betala runt 80 miljoner euro, drygt 800 miljoner kronor. Koundé har i dagsläget avtal med Sevilla till sommaren 2024.

Tottenham uppges samtidigt också ha med den danske mittbacken Joachim Andersen, 25, på sin lista. Andersen var under förra säsongen utlånad från Lyon till Fulham. Han har kontrakt med den franska storklubben till sommaren 2024.