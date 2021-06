Uppgifter: Milan närmar sig lösning med PL-jätte

Milan vill ha kvar Diogo Dalot kommande säsong. Nu rapporterar Football Italia att den italienska storklubben närmar sig en överenskommelse med Manchester United. Dalot var utlånad till Milan från Manchester United föregående säsong.

Den portugisiske ytterbacken kan spela på båda kanterna och spelar just nu EM för Portugal. Han kallades in sent efter att Joao Cancelo testat positivt för covid-19. Football Italia skriver att parterna är nära en lösning och Dalot själv sägs vara inställd på en fortsättning i Milan.

Exakt vad det rör sig om för deal framgår inte, men 22-åringen har ett kontrakt med PL-giganten som sträcker sig till sommaren 2023. Han köptes av Manchester United från Porto 2018 men har inte fått det att lossna på Old Trafford.

ANNONS

Dalot gjorde ett mål och en assist på 21 matcher i Serie A förra säsongen.