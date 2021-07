Uppgifter: Real Madrid har satt prislapp på Ødegaard

Under torsdagen rapporterade transferjournalisten Fabrizio Romano att Martin Ødegaard är Arsenals topprioritet under sommarfönstret. Norrmannen har inte imponerat under försäsongen, och enligt Romano är klubben öppna för att släppa mittfältaren.

Dagen efter skriver ESPN att Real Madrid till och med kan tänka sig att sälja 22-åringen – för rätt pris. Vad de vill ha? 50 miljoner euro, enligt ESPN.

Under våren gjorde Ødegaard ett mål och två assist på 14 Premier League-matcher i Arsenal-tröjan.