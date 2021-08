Uppgifter: Norrköping vill låna från Djurgården

Albion Ademi, 22, kom till Djurgården från IFK Mariehamn inför säsongen, men har haft svårt att ta en plats i allsvenskan, då det bara blivit en minuts spel för Blåränderna i serien under 2021. Sedan mötet med Varberg i omgång tre har albanen inte ens funnits med på bänken.

Nu skriver Fotbolldirekt att tre allsvenska klubbar är intresserade av att låna Ademi från Djurgården, och att en av de klubbarna är IFK Norrköping. Det ska även finnas intresse i Nederländerna.

– Vi har tålamod och ser det långsiktigt. Vi har haft kontinuerlig kontakt under året. Vi vet att det funnits andra klubbar som ställt frågan under året. Men vi är helt överens om att han ska fortsätta jobba sig in i laget i första hand och i startelvan därefter. Det känns bra, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till Fotbolldirekt.

Ademi har kontrakt med Djurgården över säsongen 2024.