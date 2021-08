Uppgifter: Liverpool lånar ut mittback

Liverpool hade under den gångna säsongen flera backar på skadelistan och gjorde under vintern klart med mittbacken Benjamin Davies, 26, från Preston North End. 26-åringen skrev på ett avtal till sommaren 2025, men kom inte till spel i någon match under den resterande delen av säsongen.

Nu rapporterar Goal.com att det är klart att Liverpool lånar ut Davies till Sheffield United över den kommande säsongen. Därmed blir det åter spel i Championship för Davies del.

Davies har genom åren gjort 129 matcher i Championship. Han väntar däremot fortfarande på att få göra debut i Premier League.