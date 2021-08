Uppgifter: Milan kan göra dubbelvärvning

Chelsea-mittfältaren Tiemoué Bakayoko, 27, har inte fått särskilt stort förtroende i London-klubben under de senaste åren. Han anslöt från Monaco under sommaren 2017, men har sedan dess blivit utlånad vid tre tillfällen, till Milan, Monaco och Napoli under den gångna säsongen. Bakayoko har kontrakt med Chelsea till sommaren 2022, men ser nu ut att lämna klubben i sommar igen.

Sky Sport Italia rapporterar att Milan för samtal med Chelsea om en comeback för Bakayoko i den italienska storklubben. Chelsea uppges vara tydligt med att Bakayoko finns tillgänglig på marknaden och parterna uppges i dagsläget förhandla om spelaren. Däremot framgår det inte i uppgifterna om det rör sig om ett nytt lån eller en permanent övergång.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano uppges Milan samtidigt vara nära att värva den italienske högerbacken Alessandro Florenzi, 30, från Roma. Florenzi har avtal med Roma till sommaren 2023, men var under den gångna säsongen utlånad till Paris Saint-Germain.

Milan ställs på måndag mot Sampdoria borta i premiären i Serie A.