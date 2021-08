Officiellt: Mittfältare lämnar Liverpool för fransk storklubb

Xherdan Shaqiri har ryktats bort från Liverpool i sommar. Schweizaren har enligt brittiska medier velat lämnat klubben för mer speltid.

Hittills hade det främst ryktats om Lyon – och nu har den franska storklubben gjort slag i sak. Under söndagen gick klubben ut med att de kommit överens med Liverpool om en övergång för Shaqiri, under förutsättningen att han klarar den obligatoriska läkarundersökningen. Den skriver klubben att Shaqiri kommer att genomgå under måndagsmorgonen.

Lyon gick inte ut med någon övergångssumma, men The Times-journalisten Paul Joyce skrev tidigare under söndagen att Liverpool kommit överens med Lyon om en övergångssumma för Shaqiri som väntas landa på omkring 9,5 miljoner pund (115 miljoner kronor). Tidigare uppgifter från L’Équipe har även hävdat att Shaqiri kommer bli Lyons bäst betalde spelare, då Memphis Depay lämnat klubben i sommar.

ANNONS

Shaqiri skrev på för Liverpool 2018 och har sedan dess noterats för 63 framträdanden, åtta mål och nio assist.