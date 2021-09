Uppgifter: Juventus-mittfältare kopplas ihop med Premier League-klubb

Amerikanen Weston McKennie, 23, kan vara på väg bort från Juventus. Den 23-årige mittfältaren anslöt förra sommaren på lån från Schalke 04 och skrev tidigare i sommar på för Juventus på permanent basis. Trots det kan han lämna klubben framöver.

Det är den engelska tidningen The Sun som skriver att Aston Villa kommer att försöka att värva 23-åringen under nästa transferfönster. McKennie uppges ha gjorts tillgänglig på transfermarknaden sent i sommar och kopplades då ihop med Burnley, men parterna kom inte överens om en övergång. Möjligen kan det bli en flytt framöver i stället.

McKennie är i höst noterad för en match i Serie A. Förra säsongen stod han för sex mål och tre assist på 46 framträdanden i alla turneringar.