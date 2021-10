Uppgifter: Manchester City i bra läge för att värva mittback

Manchester City rapporteras under en längre tid ha scoutat Villarreals spanske mittback Pau Torres, 24. Torres har under senaste åren imponerat stort i Villarreal och kom i somras till spel i sex matcher med det spanska landslaget under EM.

Nu uppger Marca att City är i en bra position för att värva spelaren framöver. City har redan många mittbackar, men Aymeric Laporte har under senaste tiden ryktats vara på väg bort från klubben. Torres uppgavs samtidigt i somras vara aktuell för Tottenham, men sägs ha nobbat London-klubbens erbjudande. Villarreal uppges ha varit redo att sälja spelaren för 55 miljoner pund, drygt 651 miljoner kronor då.

Torres är i höst noterad för sex framträdanden med Villarreal.