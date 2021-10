Uppgifter: Ny storklubb vill värva Umtiti

Barcelona-backen Samuel Umtiti, 27, ryktades vara på väg bort från spanska storklubben i somras, men blev kvar och har kontrakt till sommaren 2023. I höst har 27-åringen inte kommit till spel i en enda match, utan i stället nött bänk, och lämnar därmed möjligen i stället i januari.

Calciomercato uppger nu att Milan är intresserat av fransmannen. Milan uppges vilja värva Umtiti i januari, samtidigt som Barcelona uppges vara öppet för en försäljning.

Umtiti kom till Barcelona från Lyon under sommaren 2016 och fick under sina första säsonger i klubben gott om speltid, men har inte fått särskilt stort förtroende under de senaste åren.