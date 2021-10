Lagkamraten om Haaland: "Jag har inte gett upp att han stannar"

Borussia Dortmunds norske guldklimp Erling Braut Haaland, 21, har under senaste året kopplats ihop med flera storklubbar runt omkring i Europa. Så sent som under onsdagen uppgav den engelska tidningen The Times att norrmannens agent Mino Raiola väntas hålla samtal med Manchester City i januari om en övergång för anfallaren till klubben.

Lagkamraten Mats Hummels hoppas i sin tur fortfarande på att Haaland blir kvar i Dortmund.

– Jag förstår om han vill stanna eftersom att det är jättebra i Dortmund. Han vet också vad han har här. Jag har inte gett upp att han stannar här en lång tid, säger Hummels till SportBild.

ANNONS

Han fortsätter:

– Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Man borde tänka på det i fotboll.

Haaland är i höst noterad för elva mål och fyra assist på åtta matcher med Dortmund. Han kom från Red Bull Salzburg under 2020 och har kontrakt till sommaren 2024.