Uppgifter: Ramseys monsterlön - som försvårar flytten från Juve

Juventus vill bli av med Aaron Ramsey. Planen är att släppa honom i januari, och det finns enligt Gazetta dello Sport flera engelska klubbar som har visat intresse.

Men det finns en hake, som också kan bidra till att Juve vill bryta med 30-åringen. Ramsey sitter nämligen på en jättelön. “35 000 euro per minut” lyder GdS:s rubrik gällande Ramsey. Då walesaren bara spelat 112 minuter i år, är det vad Juve har fått betala per spelad minut. Ramseys bruttolön uppges ligga på 120 miljoner kronor per säsong.

Den summan uppges även skrämma ett par av de intresserade klubbarna. Ett alternativ för Juve, om de inte lyckas sälja i januari, uppges helt enkelt vara att bryta kontraktet, som går ut 2023.