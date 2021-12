Uppgifter: Allsvenska klubbar jagar Lushaku

Mittfältaren Ismet Lushaku gjorde debut för AFC Eskilstuna i allsvenskan under våren 2019 och har varit en given pjäs i startelvan sedan dess med 52 matcher på två säsonger i superettan. Under gårdagen stod det dock klart att 21-åringen lämnar AFC då kontraktet löper ut vid årsskiftet.

Nu rapporterar Eskilstuna-Kuriren att fyra klubbar jagar Lushakus namnteckning inför nästa säsong. De hetaste spåren är Örebro SK, som ramlar ur allsvenskan i år, och Lillestrøm som ligger fyra i den norska högstaligan.

Även IFK Norrköping och Gif Sundsvall, som båda spelar allsvensk fotboll 2022, har fört diskussioner med Lushaku, som nyligen sa följande om sin framtid till E-Kuriren.

– Allsvenskan hade varit ett bra steg för att sedan kunna ta ett kliv ut utomlands. Då tror jag att den holländska ligan skulle passa min spelstil bra och jag vet att det funnits lag från den ligan tidigare som tittat på mig. Men jag tror det är viktigt att ta det steg för steg.