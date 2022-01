Uppgifter: West Ham redo att gå för Lingard

Manchester United-mittfältaren Jesse Lingard, 29, har under den här säsongen fått varierat med speltid med tolv framträdanden, varav åtta i Premier League. Lingard, som var utlånad till West Ham under förra vårsäsongen, spekuleras vilja lämna United och kan möjligen göra en flytt under det här transferfönstret i januari månad.

Talksport uppger nu att West Ham är redo att göra ett försök att få in Lingard igen och tror sig kunna övertyga den engelske mittfältaren om att lämna Manchester United.

Lingard gjorde stor succé i West Ham förra vårsäsongen och kopplades även ihop med klubben i somras, men blev kvar i Manchester United.