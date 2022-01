Uppgifter: United-backen aktuell som ersättare för Trippier

Sillybloggen 23:26

Kieran Trippier lämnade Atletico Madrid som Newcastles första värvning under nya ägaren. Den spanska storklubben är därför på jakt efter en ny ytterback som ersättare till engelsmannen.

Ett av alternativen är, enligt spanska AS, Manchester United Diogo Dalot. Under Ole Gunnar Solskjaer hade portugisen svårt att få speltid men under nya tränaren Ralf Rangnick har han synts till desto mer. Hans kontrakt stärcker sig till sommaren 2023.

Förstahandsvalet ska dock fortsatt vara dansken Daniel Wass. Valencia ska inte vara beredda att släppa honom förrän de har gjort klart med en ersättare, enligt AS.