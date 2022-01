Bryter med Varberg - återvänder till moderklubben

Sillybloggen 14:49

Varbergs Bois meddelar under lördagen att klubben går skilda vägar med Gustav Nordh, 20, efter en ömsesidig överenskommelse. Kontraktet som skrevs under hösten 2020 är därmed brutet. I stället återvänder Nordh till sin förra klubb Piteå IF, som håller till i ettan norra.