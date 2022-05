Uppgifter: Saidi aktuell för Tyskland-flytt

Sillybloggen

Abdelrahman Saidi, 22, anslöt i fjol till Degerfors IF från Norrby IF och har under inledningen av den här säsongen imponerat med fem mål på sju framträdanden i allsvenskan.

Nu uppger Aftonbladet att ett par allsvenska toppklubbar följer Saidi, samt en klubb från den tyska andraligan, som sägs scoutat spelaren på plats i Sverige.

Saidi har i dagsläget kontrakt med Degerfors över 2023.